Frit rock, weekend fra street food e mercato dell’artigianato a Ponsacco

Un fine settimana di gusto e divertimento con il Frit Rock, lo Street Food show di livello nazionale che venerdì, sabato e domenica (2,3, e 4 luglio) farà tappa a Ponsacco, in piazza della Repubblica, per tre giornate all’insegna del cibo di strada di qualità, musica e mercatini dell’artigianato.

Una nuova iniziativa organizzata in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa e il Comune di Ponsacco: “Sarà il primo evento dell’estate a Ponsacco – annuncia il sindaco di Ponsacco Francesca Brogi -. Un nuovo appuntamento che permetterà di poter tornare a vivere la città e quei momenti di socialità e convivialità che ci sono

tanto mancati nell’ultimo periodo”.

Il Frit Rock vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori food truck provenienti da tutta Italia, pronti a soddisfare tutti i gusti con la loro ampia offerta di cibo e bevande, in compagnia della musica rock selezionata dagli speaker di Rock Street radio.

“Arriva a Ponsacco un nuovo format di Street Food che lega il cibo di qualità alla musica rock, con food truck veramente originali e caratteristici. Un abbinamento che ha riscosso successo in tutta Italia e che vorremmo proporre anche sui nostri territori nei prossimi anni – afferma il presidente area vasta Confcommercio Provincia di Pisa, Alessandro Simonelli -. Nell’area allestita in piazza della Repubblica dalle 19 di venerdì e sabato e domenica, per l’intera giornata sarà possibile gustare hamburger, hot dog, arrosticini, carne argentina, pulled pork e tante altre prelibatezze accompagnate da ottime birre. Oltre all’area food, piazza della Repubblica ospiterà un mercatino dell’artigianato con tante sorprese per gli appassionati di musica e prodotti tipici locali”.

“Un evento a ingresso libero e organizzato in totale sicurezza nel rispetto delle norme anti-Covid, che

rappresenta un importante segnale di ripartenza per la nostra città”, commenta l’assessore al Commercio di Ponsacco, Roberta Lazzeretti.

“Un vero e proprio show enogastronomico tutto da vivere e da gustare nel centro di Ponsacco, per un’atmosfera di festa e allegria adatta a un pubblico di tutte le età – afferma il responsabile territoriale Confcommercio Provincia di Pisa, Luca Favilli -. In questa fase di ripartenza è importante vivere la città e condividere

momenti di leggerezza e spensieratezza attraverso iniziative come questa”.