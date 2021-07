L’ottavo treno Rock è entrato in servizio sui binari della Toscana.

Oggi (12 luglio) nella stazione di Firenze Santa Maria Novella, l’assessore ai trasporti della Regione Toscana Stefano Baccelli e Marco Trotta, direttore regionale per la Toscana di Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) sono saliti a bordo dell’ultimo Rock entrato in servizio, l’ottavo arrivato in Toscana, nella versione a cinque vetture che accoglie oltre 600 passeggeri seduti, 9 posti bici, prese elettriche e 50 telecamere di video sorveglianza. Il nuovo treno farà anche la tratta Firenze, Empoli, Pisa.

Il mezzo realizzato a Pistoia nello stabilimento Hitachi Rail ha un consumo energetico ridotto del 30% ed utilizza materiali ecosostenibili per una mobilità sempre più integrata e green.

Il contratto di servizio con la Regione Toscana prevede l’arrivo di altri 21 treni Rock nei prossimi anni per un totale di 29.