Selezionato alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese il gruppo delle 24 finaliste regionali del concorso di Miss Italia 2021 per la Toscana.

La manifestazione svoltasi martedì (10 agosto) è stata organizzata dall’agenzia Syriostar responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria con la gentile partecipazione del ristorante Il Gallo di Montecatini Terme e si è svolta a porte chiuse senza la presenza del pubblico nel rispetto delle norme vigenti Covid-19.

La giuria tecnica che era presieduta dal signor Alessandro Fontanelli coordinatore parrucchieri stilisti nuovi look, era formata anche da Paolo Mazzei, fotografo professionista, Raffaello Zanieri, cantante, attore, presentatore e showman, dalla signora Sandra Pellegrini, casting expert e dalla signora Anna D’Angelo consulente d’immagine e stylist.

Al termine dello scrutinio finale del numeroso gruppo delle partecipanti provenienti da tutta la Toscana fra le 24 sono rimaste in corsa per la provincia di Pisa la 18enne Virginia Barsacchi di Cenaia, la 20enne Sara Corrieri di San Miniato, la 21enne Rebecca Ricetti di Cascina, tutte studentesse, la 19enne praticante di palestra Khady Diakhatè di Santa Croce sull’Arno.

Le 24 finaliste regionali si contenderanno oltre al titolo di Miss Toscana, le 7 fasce regionali dei titoli satellite che darà loro il diritto di partecipare oltre che alla finale di Miss Toscana in programma per venerdì 3 settembre per la 39esima volta consecutiva a Casciana Terme anche alle prefinali nazionali.

Il programma delle finali dei titoli satellite sono programmate per stasera (12 agosto) in piazza della Repubblica a Poppi con l’elezione

di Miss Miluna Toscana; lunedì (16 agosto) in piazza delle Orchidee a Marina di Bibbona con elezione di Miss Cinema Toscana; sabato 21 agosto a Villa Sperling a Montepiano di Vernio con l’elezione di Miss Rocchetta Bellezza; domenica 29 agosto in piazza Risorgimento a Quarrata con l’elezione di Miss Sorriso Toscana; lunedì 30 agosto in piazza Gramsci a Castelfiorentino con l’elezione di Miss Be_Much Toscana; venerdì 3 settembre in piazza Garibaldi a Casciana Terme dove verranno elette Miss Sport Toscana, Miss Eleganza Toscana e Miss Toscana 2021.