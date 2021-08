Vaccini anti Covid in spiaggia: un successo a Livorno: nei prossimi giorni tappe in tutta la costa toscana

Vaccini in spiaggia, successo della tappa livornese

Sono 156 i giovani vaccinati a Livorno nella giornata di martedì 17 agosto grazie all’iniziativa Vaccini in spiaggia promossa da Giovanisì con l’hashtag #GiovaniSìVaccinano. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le ragazze e i ragazzi (e le persone fino a 40 anni) a vaccinarsi contro il Covid. Si potranno però vaccinare anche altre fasce d’età: dai 12 anni fino a 59 anni e dagli 80 anni in su. Le uniche escluse sono le persone da 60 a 79 anni, a cui è dedicato il vaccino Johnson & Jonson con accesso libero, in farmacia o negli hub, senza necessità di prenotazione.

Vaccini in spiaggia prosegue nei prossimi giorni la tournée nelle località marine della Toscana, ecco i prossimi appuntamenti

Mercoledì 18, 13-22

Tirrenia località Calambrone, via del Tirreno 361

Giovedì 19, 13-22

Marina di Pisa, via Lanfreducci angolo via Repubblica Pisana

Venerdì 20, 16-22

Cinquale, Piazza Maccari

Venerdì 20, 23-22

Cinquale, lungo mare (via IV Novembre)

Sabato 21, 15-24

Marina di Massa, Piazza Betti

Domenica 22, 16-24

Lido di Camaiore, Pontile del Lido, ore 16-24

Lunedì 23, 16-24

Forte dei Marmi, Pineta Falcone e Borsellino

Martedì 24, 16-24

Viareggio, Piazza Mazzini

Mercoledì 25, 16-24

Marina di Pietrasanta, Piazza Europa

Giovedì 26, 13-22

Marina di Vecchiano, Via del Mare

Venerdì 27, 15-24

Marina di Carrara, Piazza Ingolstadt