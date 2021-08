Gkn, Uil Toscana: “Serve un coinvolgimento chiaro e netto delle istituzioni”

“Ancora chiusura totale da parte dell’azienda. Serve un coinvolgimento chiaro e netto delle istituzioni”. Così il segretario della Uil Toscana Vincenzo Renda dopo l’incontro di oggi (31 agosto) tra sindacati e azienda per il futuro di Gkn.

“È inaccettabile ricorrere alla alla cassa integrazione per chiusura attività, come chiesto dai vertici aziendali, per qualche mese: è la chiara volontà di proseguire nella decisione di chiudere il sito di Sesto Fiorentono. Inoltre sul tavolo non è stata posta nessuna ipotesi di reidustrializzazione – va avanti il segretario della Uil -. Chiediamo che le istituzioni si attivino con forza per dare un futuro dignitoso ai lavoratori di Gkn. In gioco non c’è soltanto la sopravvivenza del sito industriale e di oltre 400 posti di lavoro, ma anche l’idea che il lavoro non può essere svilito e vilipeso in nome del profitto. Tutti gli attori istituzionali in gioco devono essere coinvolti per esercitare le pressioni necessarie a portare a casa un risultato che vada oltre lo slittamento di pochi mesi dei licenziamenti previsti. Dobbiamo adoperarci tutti insieme per salvare tutti i posti di lavoro”.