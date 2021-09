Torna la magia di Montopoli Medievale: ci sarà anche il palio

Due giorni incantati, tra stupore e atmosfere medievali. A Montopoli torna sabato (11 settembre) e domenica (12 settembre) la festa che per un fine settimana fa rivivere la magia del passato.

“Pensavamo – detto il sindaco Giovanni Capecchi – che lo scorso anno fosse stato il momento più complicato per l’organizzazione di Montopoli Medioevo, invece anche quest’anno le difficoltà non sono mancate. Abbiamo deciso però di andare avanti ugualmente e per questo ringrazio la Pro Loco perché in mezzo a mille problemi è riuscita a organizzare un’iniziativa importante per il nostro territorio. Perché siamo andati avanti? Perché interrompere avrebbe potuto voler dire fermarsi per sempre, mettere fine a una tradizione, perdere le conoscenze preziose che continuano a tramandarsi. Ritrovarsi ogni anno per Montopoli Medievale è un modo per tutelare la nostra memoria, per promuovere il territorio e per puntare sull’attrazione turistica. Vuol dire portare avanti un’identità in cui la comunità si riconosce”.

Nonostante le restrizioni che il rispetto delle normative anticontagio prevede, ci saranno le due cene del sabato e della domenica anche se la magia medievale non abbraccerà tutto il paese come nelle passate edizioni. Dopo due anni, la 47esima edizione di Montopoli Medievale riavrà il palio.

“Grazie al sindaco per il supporto – ha detto le presidente della Pro Loco Virginia Duccini – Per questa edizione abbiamo creato un programma che fosse rispettoso delle regole anticontagio e che allo stesso tempo restituisse il clima della festa. Un ritorno all’essenziale di Montopoli Medioevo, allo stare insieme ricordando chi siamo. Questo è quello che possiamo e vogliamo fare, un modo semplice e concreto per promuovere Montopoli”.

Si comincia sabato sera dalle 20,30 in poi con cena e spettacoli medievali. Domenica pomeriggio invece sarà il momento della disfida tra gli arcieri, la sera ci sarà la celebre cena della vittoria per omaggiare i vincitori. Per accedere all’area della festa è obbligatorio esibire il green pass. Per le cene e per assistere al palio è obbligatoria la prenotazione al numero 3889554187. Ogni aggiornamento sarà pubblicato sui canali della Pro Loco.