A Santa Croce sull’Arno torna la giornata della salute: visite gratuite su prenotazione

A Santa Croce sull’Arno torna La giornata della salute. Dopo il successo dell’iniziativa dello scorso anno organizzata dalla Pubblica assistenza sabato (18 settembre) dalle 8 alle 13 diversi medici specialisti visiteranno gratuitamente i cittadini che vorranno prenotarsi.

“Un evento dedicato alla prevenzione medica, che testimonia l’impegno costante della Pubblica assistenza nella tutela della salute – spiegano gli organizzatori -. In un momento in cui, a causa della situazione pandemica ancora da superare, molte patologie di minore entità rischiano di essere trascurate, diviene essenziale offrire ai cittadini un supporto professionale di livello, a titolo gratuito in un contesto sicuro e di facile accesso”.