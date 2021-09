Gli artisti del Maggio Musicale Fiorentino, per la prima volta, hanno tenuto un concerto nel giardino della Rsa Le Vele, regalando agli ospiti della residenza sanitaria una serata diversa.

Un evento giunto a coronare un percorso di ascolto, confronto e approfondimento sul belcanto che gli ospiti della Rsa, grazie al progetto promosso dal personale socioeducativo, stanno portando avanti da tempo. Il concerto, realizzato grazie alla collaborazione tra il Maggio Metropolitano, il Comune di Fucecchio, Le Vele e la cooperativa Colori, ha così trasformato per una sera il giardino della residenza sanitaria fucecchiese in un palcoscenico.

Foto 3 di 5









Per l’amministrazione comunale era presente all’iniziativa l’assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti, che ha salutato i presenti e ringraziato gli artisti del Maggio Musicale, i responsabili e gli operatori della Rsa. “Con Le Vele – ha ricordato Lazzeretti – abbiamo una collaborazione stretta e portiamo avanti insieme tanti progetti dedicati agli ospiti della struttura che in questo modo possono continuare a vivere il nostro territorio in molteplici aspetti, unendo cultura e socialità”.

Il concerto, trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Cooperativa Colori, è visibile anche qui. Questo evento ha fatto seguito alle due serate estive che si sono svolte nel mese di luglio nel chiostro del convento della Vergine, mentre nuovi concerti sono in programma negli ultimi mesi dell’anno, sempre all’interno del progetto del Maggio Metropolitano.