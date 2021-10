Idrovora del Puntone, il Consorzio risagoma i fossi per migliorare il deflusso delle acque

Un’opera importante e complessa, per rendere ancora più efficace il funzionamento delle opere idrauliche dell’area del Puntone a Bientina, nel cuore della bonifica storica del nostro comprensorio. A realizzarla il Consorzio 1 Toscana Nord, che ha provveduto alla risagomatura dei fossi che convogliano le acque del padule verso l’idrovora del Puntone: nello specifico, il Fosso degli Striscioni, il Fosso Emissarino e i fossi del Puntone.

L’intervento, oltre a contraddistinguersi per la cura che l’ente consortile assicura per il territorio, dimostra altresì le capacità e le

professionalità tecniche presenti all’interno della struttura consortile: infatti sono stati i tecnici del Consorzio, con la particolare dotazione

strumentale a disposizione, a realizzare tutti i rilievi nell’area, propedeutici a progettare un complesso di lavori in cui anche pochi

centimetri di pendenza dei fossi scavati può fare la differenza nell’efficacia del cantiere.

“La zona del Padule del Bientina è il cuore stesso del nostro comprensorio – sottolinea il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi – e

la nostra attenzione è, da sempre, alta e ampia. Con questi interventi di risagomatura, permettiamo che le acque tornino a scolare in maniera compiuta in direzione dell’idrovora del Puntone, che assieme alle altre idrovore presenti e in funzione consente di tenere asciutta, anche durante la stagione delle piogge, una vasta area destinata all’agricoltura. Inoltre, come è noto, è proprio l’attività delle idrovore a far sì che sia regolare, e al sicuro da allagamenti, l’accesso alle zone urbanizzate. Da questa consapevolezza – conclude il presidente – nasce il nostro impegno, che proseguirà anche coi prossimi interventi in programma”.