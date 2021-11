Personale sanitario no vax: altri 18 sospesi

Altre 18 delibere di sospensione sono state firmate oggi per inadempimento dell’obbligo vaccinale a 9 infermieri, 3 ostetriche, 2 tecnici di radiologia, 1 tecnico di laboratorio, 2 fisioterapisti e 1 educatore professionale. Con i nuovi provvedimenti che entreranno in vigore da domani, l’attuale totale è di 257 sospensioni deliberate. Con le revoche che sono a oggi 67, gli operatori effettivamente sospesi sono quindi 190.

Si ricorda che dall’obbligo vaccinale può risultare esonerato unicamente chi è in ipotesi di accertato pericolo per la salute a seguito di condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale. In tutti gli altri casi per essere riammessi in servizio occorre aver completato il ciclo vaccinale.

Il provvedimento di sospensione scatta all’avvenuta ricezione da parte del datore di lavoro dell’atto di accertamento del mancato rispetto dell’obbligo. I 18 nuovi atti di accertamento di inadempimento vaccinale sono stati formalizzati all’azienda dal Dipartimento di prevenzione.

Lo stesso atto di accertamento è stato inoltre inviato all’ordine professionale di competenza – per i professionisti iscritti a un ordine – per gli adempimenti di legge.