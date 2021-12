Gli auguri? Piemme Auto li… canta: ecco le quattro ‘canzoni stonate’ di Natale

Quattro gruppi per una sfida all’ultima nota per augurare buone feste a tutti i clienti e simpatizzanti. È questa l’idea che ha coinvolto tutti i dipendenti di Piemme e Tuscania Auto, le due concessionarie Seat, Skoda e Cupra punto di riferimento per i territori del comprensorio del Cuoio e della provincia di Lucca.

E tutti si sono messi in gioco, con autoironia, spirito di squadra e tanto divertimento, interpretanto quattro classiche canzoni natalizie: Feliz Navidad, Jingle Bell Rock, White Christmas e la versione in italiano di Jingle Bells. Ne ha curato l’arrangiamento Cam, il centro di attività musicale di Empoli: un lavoro messo a punto appositamente per il grande gruppo di donne e di uomini che lavorano per Piemme e Tuscania Auto.

Un’atmosfera spensierata per quattro performance che sono state riprese dalla videocamera di Emanuela Signorini e montate da Alessio Maffei. I video sono stati pubblicati lunedì (20 dicembre) sulla pagina Facebook della concessionaria: quello che raccoglierà più visualizzazioni entro il 30 dicembre vincerà un mini contest interno e il gruppo protagonista della canzone riceverà un piccolo premio simbolico.

Ecco Feliz Navidad interpretato da Daniele Paganelli, Stefano Frediani, Giuseppe Sanzi, Andrea Marascio, Matteo Lombardi, Federico Catarsini, Cristina Ricotta e Sara Parducci.



Questa, invece, è Jingle Bell Rock, cantata da Mascia Scateni, Cinzia Tenardi, Andrea Del Castagno, Alfredo Turco, Nicola Tambellini, Mario Basilico, Daniele Paganelli.

White Christmas interpretata dalle ugole di Massimiliano Mechetti, Elisabetta Zappino, Lucia Campaioli, Giuseppe Telesca, Massimiliano Chiti, Enrico Ciabattini, Asia Marchi, Francesca Fanigliulo, Andrea Valentini, Andrea Musto, Michele Ligato.

E, infine, la versione in italiano di Jingle Bells cantata da Alessandro Luschi, Roberto Lelli, Niccolò Paolini, Marco Bertelli, Leonardo Biuzzi, Mattia Chesi, Fabio Morelli, Daniele Paganelli.



E per chi ancora fosse indeciso sul gruppo che preferisce, ecco il medley finale per chiarirsi le idee. E buon Natale!