Fine isolamento, Giani: “Nessuna lettera, basta il tampone Covid negativo”

Nessuna lettera di fine isolamento. Basta il tampone Covid negativo per tornare “liberi”.

Ad annunciarlo è il governatore della Toscana Eugenio Giani.

“L’ordinanza che ho firmato venerdì scorso e che in vigore da oggi – spiega – prevede questo: chi è negativo si muove, è libero, non ci sono storie. Questo fatto di bloccarsi sulle procedure burocratiche è un vizio tipico italiano, per cui il preside, il datore di lavoro vogliono la certificazione di fine isolamento. Ma la mia ordinanza, che vale in tutta la Toscana, è chiara: quando si ha un tampone con risultato negativo ci si può muovere liberamente purché sia stato effettuato in una struttura che garantisce il tracciamento, che sia una farmacia, un centro vaccinale, il medico di base. Sta all’intelligenza e al buon senso di chi recepisce la mia ordinanza accettare questo”.

Quindi da oggi (10 gennaio) per poter uscire, andare al lavoro o a scuola, basterà un tampone, trasmesso alla Regione, e compilare il questionario sullo stato di salute sul sito referticovid.sanita.toscana.it