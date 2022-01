Carenze di organico nella sanità, raggiunto l’accordo con la Regione

Nella notte, dopo alcune ore di confronto a tratti animato, le segreterie di Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl della Toscana hanno raggiunto con il presidente della Regione Giani e l’assessore Bezzini una importante intesa che pone fine allo “stato di agitazione” del personale del Servizio sanitario regionale, che durava da più di tre mesi. L’accordo siglato trova punti di intesa sulle problematiche più urgenti che investono il personale della sanità toscana, a partire da quella delle dotazioni organiche e delle assunzioni necessarie a garantire i servizi.

Sindacati e Regione, infatti, concordano nella necessità di avviare un percorso di verifica dei fabbisogni di personale basato sulle effettive esigenze dei servizi ospedalieri e territoriali: questo consentirà di giungere alla definizione dei programmi di assunzione aziendali coerenti con il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, con l’esigenza di garantire il turnover, con le previsioni del Pnrr, con le numerose problematiche organizzative esistenti, con l’andamento della fase emergenziale. L’accordo raggiunto supera definitivamente, anche a fronte delle ultime determinazioni della Direzione sanità della Regione che di fatto poneva limiti lineari, la situazione di blocco degli organici in essere dalla scorsa estate.

“La definitiva introduzione di procedure di mobilità interaziendale gestite in ambito regionale da Estar è un altro punto assai rilevante dell’intesa – spiegano le sigle -. Si tratta di un’innovazione molto significativa che consente di governare i processi di mobilità sia volontaria che per interscambio finalmente attraverso regole certe, snelle eque e soprattutto in grado di dare risposte a quei lavoratori cosiddetti fuori sede, che potranno accedere a soluzioni concrete di avvicinamento ai luoghi di residenza. L’altra grande questione affrontata dall’accordo regionale è quella riferita alle risorse aggiuntive contrattuali regionali: nel 2021 abbiamo subito la mancata erogazione dei relativi fondi al personale sanitario di tutta la Toscana, e con l’accordo di stanotte si ottiene la garanzia di recupero delle somme pregresse nel corso del 2022″.

Infine le parti firmatarie hanno formalizzato un posizionamento comune verso i livelli nazionali (governo e parlamento) finalizzato a richiedere l’effettiva copertura dei costi eccezionali dovuti all’emergenza Covid, riconosciuti dallo Stato fino ad oggi in modo estremamente parziale e tale da determinare le difficoltà finanziarie nelle quali versa attualmente il Fondo sanitario della Regione Toscana. I sindacati convocheranno nelle prossime ore unitariamente i loro organismi dirigenti regionali per ratificare l’accordo raggiunto e ritirare formalmente lo stato di agitazione dei lavoratori del Ssr.