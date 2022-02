On line il nuovo sito di Estar

Dotato di una migliore accessibilità e più usabile da parte degli utenti, maggiormente trasparente, in grado di cambiare la forma dei contenuti adattandosi ai vari dispositivi, contenuti sempre aggiornati: è online il nuovo sito di Estar, l’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (www.estar.toscana.it).

“Si tratta – spiega la direttrice generale, Monica Piovi – di uno strumento completamente rinnovato che mettiamo a disposizione di cittadini, imprese e operatori sanitari. Ogni anno il nostro portale viene visitato da circa 720.000 persone, per un totale di 11 milioni di visualizzazioni. Per noi era quindi fondamentale riprogettare il sito, così da renderlo un vero e proprio strumento di efficienza, volto a realizzare una efficace comunicazione esterna ed interna al Servizio sanitario regionale”.

Collegandosi a www.estar.toscana.it è quindi possibile accedere ai contenuti del sito precedente riorganizzati, integrati e importati. Si è trattato di un’operazione che ha impegnato in particolare l’ Unità Operativa Comunicazione e Formazione e quella Sviluppo Software.

Il risultato è un menù principale che contiene l’accesso rapido alle pagine più visitate del sito. I contenuti sono suddivisi in tre macro-aree: concorsi, fornitori e Aziende Sanitarie, corrispondenti ai tre diversi destinatari principali.

Non mancano la descrizione dell’organizzazione aziendale, i contatti con la geolocalizzazione delle sedi principali e dei magazzini ed infine un focus sul contributo di Estar all’attuazione degli obiettivi regionali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le principali attività di Estar sono raggiungibili attraverso sei icone che riguardano la centrale di committenza, le risorse Umane, l’ingegneria clinica, le tecnologie informatiche, la farmaceutica e la logistica, e le tecniche amministrative.

Il nuovo sito è dotato di un sistema di ricerca più efficiente: attraverso l’organizzazione dei contenuti per categorie e con la formazione dei redattori all’utilizzo di un metodo di scrittura efficace, la ricerca è stata resa più performante ed intuitiva per l’utente, sia che utilizzi il “Cerca” interno al sito sia che utilizzi un motore di ricerca esterno.

La redazione del nuovo sito (in continuità con l’esperienza precedente) è una redazione diffusa: il personale di Estar è stato formato per inserire dal back-office le informazioni in modo costante, ciascuno per la propria competenza e responsabilità, secondo i criteri di accessibilità e di usabilità.

L’Ente, nel suo canale YouTube, ha provveduto anche a realizzare il video “Estar è”, nel quale racconta, per dati ed immagini, la propria attività a supporto del Sistema Sanitario Regionale.

Per richieste, difficoltà o suggerimenti gli utenti possono scrivere a comunicazione@estar.toscana.it