San Valentino, ecco i messaggi più belli dei nostri lettori

Il 14 febbraio è il giorno degli innamorati. Lo celebriamo anche noi, fra messaggi e poesie arrivati alla nostra redazione in queste settimane.

Le ‘Dirette’ hanno raccolto i messaggi più belli dei propri lettori. Eccoli per voi, per celebrare insieme il sentimento più tenero e passionale.

Sei sempre il mio pensiero bellissimo e il tuo splendido sorriso è vita per me. Ogni volta che ti vedo non posso fare a meno di accarezzarti da subito con lo sguardo. Il bene che ti voglio è elevato ad un numero periodico: infinito. M. C.

A un ragazzo speciale che si chiama Matteo…..gli voglio dire che lo amo che ho bisogno di lui….di starmi vicino di non lasciarmi mai da sola……perché se devo essere forte voglio essere insieme a lui

❤️❤️Buon San Valentino a mamma Francesca da Ginevra e Mattia .💓💓

Bacio da papà Alessio 😘

Vorrei fare gli auguri di buon s Valentino al mio Amore più grande x me sei e sarai sempre la persona più speciale che esiste. Auguri Franco. Da Mary

La mia vita prima di te è stata un susseguirsi di errori, poi, come canta Mina:

“Tu sei arrivato

M’hai guardato

E allora tutto è cambiato per me

… Mi sei scoppiato dentro al cuore

All’improvviso, all’improvviso

Non so perché

Non lo so perché

All’improvviso, all’improvviso

… Sarà perché m’hai guardato

Come nessuno m’ha guardato mai

Mi sento viva

All’improvviso per te”

Da due persone imperfette è nato un amore perfetto.

Grazie di esserci sempre.

Ti amo

tua Lu’

Infinito amore (Archimia)

Il nostro amore speciale,

indissolubile.

Un’ alchimia profonda e stabile.

Sei il mio unico e immenso amore.

Ti amo.

Il mio cuore non ha limiti, grata alla vita

che mi ha donato Te,

con il tuo sorriso, con i tuoi occhi dolci

come il mare.

La mia mente, le mie labbra desiderano solo

Te.

Il nostro amore passionale, con i sensi in delirio,

scorre sangue caldo nei nostri corpi.

Smarrita cerco la tua mano.

Ti amo.

Ti amo, per la tua dolcezza, calma, una forza travolgente,

sublime, un vero sentimento, d’assaporare all’infinito.

Maria Renata Paolinelli

A te che mi hai ridato la vita , a te che mi hai restituito la voglia di credere Nell’amore, a te che prendendomi x mano mi hai portato a vedere com’è fatta la felicità , a te che hai sempre il sole dentro gli occhi e un sorriso dolce dico Che se l’amore avesse un nome sarebbe il tuo Ti amo Gianluca Sanfilippo… la tua Vero

Ciao piccola, ogni giorno mi sveglio e mi addormento con il tuo nome nel cuore e il tuo viso negli occhi. M.

Sei arrivata all’improvviso. E non importa se è san Valentino, sarebbe bello anche se fosse un altro giorno. E poi, come dice Brunori: ‘chi se ne frega se è sesso o se è amore, conosco la tua pelle tu conosci il mio odore’. La voglio cantare con te. Mi piaci tanto.

La nostra non è mai stata una storia normale, lo sappiamo entrambi. Eppure siamo qui e ci guardiamo negli occhi e festeggiamo oggi come tutti gli altri giorni. Forse proprio perché non siamo normali

Qualcuno dice che dopo sette anni la passione finisce e subentra l’abitudine. Impossibile abituarti a te: ancora non capisco cosa ho fatto di così bello per averti meritata. E mi godo questa fortuna, ogni giorno che passa. Tuo G.

Il mondo siamo noi. Buon San Valentino amore della mia vita

I veri innamorati non mandano messaggi virtuali. I veri innamorati se lo dicono tutti i giorni. E anche oggi aspetto che tu me lo dica, prima o poi. Con un bacio sulla bocca. T.

Amore, forse ti ho delusa e da me ti saresti aspettata qualcosa di più di quello che ti ho dato. Ma nella mia testa tu ci sei sempre stata. E ci sarai sempre. Ti aspetto, ritorna. Buon San Valentino.