Fucecchio, tolte le erbacce dal cippo dedicato a Salvo D’Acquisto

Sono state recise le erbacce che avvolgevano il cippo che racconta e ricorda il sacrificio del giovane vice brigadiere dei carabinieri, Salvo D’Acquisto, che offrì la propria vita in cambio di quella di 22 inermi e innocenti cittadini.

Il giovane militare venne trucidato dai tedeschi il 23 settembre del 1943 e l’amministrazione comunale di Fucecchio gli ha dedicato all’ingresso della piazza che porta il suo un cippo commemorativo inaugurato nel giugno del 2010 e che un nostro lettore ci ha segnalato nei giorni scorsi non mantenuto in maniera decorosa.

Lo stesso lettore ci ha inviato questa foto auspicando che a breve anche il testo riportato sul basamento in pietra sia reso visibile in quanto usurato dal tempo e che poi il cippo stesso venga protetto da una teca in plexiglass in modo da mantenere sempre ben visibile e a perenne memoria il martirio subito dal giovane carabiniere insignito della medaglia d’oro al valor militare.