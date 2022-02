San Miniato, annullato lo spettacolo su Karl Marx allo Spazio dell’Orcio

È annullato, per cause di forza maggiore lo spettacolo La dannata superfluità del padrone. Dialogo tra Karl Marx e un’operaia disillusa che avrebbe dovuto andare in scena venerdì (25 febbraio) alle 21,15 nello Spazio dell’Orcio a San Miniato.

Ancora da definire se e quando sarà riprogrammata la serata di teatro attivo con Chiara Campigli, Gianni Ceccatelli, Michela Cianchini, Julie Daniels, Antonella Fiore, Filippo Gemignani, Enzo Marconcini, Edoardo Melani, Claudio Occhipinti, Lina Papol, Sandra Spinelli, artisti di Colori in Corso, guidati da Giovanni Commare e Andrea Gorini, autori del testo.