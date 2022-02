Empolese Valdesa, arrivano quattro nuovi agenti della polizia

Nonostante gli incontri al tavolo di conciliazione e raffreddamento in prefettura a Firenze tra i vertici politici dell’Unione dei Comuni circondario dell’Empolese Valdelsa e i rappresentanti sindacali Cgil, Cisl, Uil e Cse Flpl per risolvere le criticità lamentate nei due distinti stati di agitazioni (attualmente sospesi) tenutisi rispettivamente il 31 di gennaio e il 21 di febbraio, qualcosa nell’ambito dell’Unione di Comuni si sta muovendo.

Con decorrenza dal primo di marzo infatti tre nuovi agenti prenderanno servizio alla polizia locale dell’Unione di Comuni ai quali, il 5 aprile, se ne aggiunge un quarto. Si tratta di quattro assunzioni a tempo indeterminato, ossia in pianta stabile, ottenute mediante lo scorrimento di graduatoria di un altro ente.

E’ evidente che tali assunzioni da sole non riusciranno a colmare il gap venutosi a creare negli anni a causa delle uscite per pensionamenti e mobilità non coperte adeguatamente che hanno ridotto il personale presente in servizio al momento della costituzione dell’Unione dei Comuni (fine 2012) da 112 tra ufficiali ed agenti agli attuali 77 in quanto a mala pena riusciranno a coprire i pensionamenti già in programma nell’anno in corso.

Di sicuro la nota positiva è che le quattro assunzioni in tempi brevi possono essere lette come un primo segnale positivo propedeutico a creare tra la parte politica e le parti sindacali un clima più distensivo e sereno per cercare di trovare una rapida soluzione alle criticità lamentate da queste ultime in questi nove anni che hanno visto il personale della municipale ritrovarsi a manifestare in piazza della Vittoria a Empoli davanti la sede dell’Unione in ben due distinte giornate di sciopero.

Anche per quanto concerne i cosiddetti “uffici trasversali” per i quali i rappresentati sindacali hanno messo sul piatto della trattativa anche l’assunzione di quelle figure amministrative indispensabili per far funzionare l’ente, si registrano passi in avanti. Oltre alla nomina con decorrenza dal 15 di aprile del segretario dell’Unione, con decreto a carattere d’urgenza datato 22 febbraio del presidente dell’Unione Alessio Falorni sono stati assegnati incarichi a interim volti a garantire la funzionalità dell’ente per il termine massimo di quattro mesi necessari ad espletare le procedure assunzionali per il responsabile del servizio del personale e l’individuazione di un dirigente gestionale e amministrativo.

Anche se gli stati di agitazione di fatto sono due, le problematiche sono pressoché le stesse. La carenza di personale è alla base della protesta, perché la situazione non è più sostenibile, dicono i rappresentanti sindacali, che invocano l’assunzione di personale, ma in particolare un cronoprogramma puntuale e preciso delle assunzioni perché tutto non cada nel vuoto come avvenuto finora. Il mese di marzo sarà dunque decisivo per capire se tra le parti, con la conciliazione della Prefettura, è possibile un percorso condiviso che riesca a far aumentare il personale della polizia locale i cui rappresentanti pare siano disposti ad arrivare perlomeno a 103 unità oltre a cinque figure amministrative indispensabili per il buon funzionamento dell’ente di piazza della Vittoria.