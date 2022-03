Compie 45 anni ‘Bella da morire’ degli Homo Sapiens: vinse il festival di Sanremo 1977

Compie 45 anni la canzone degli Homo Sapiens Bella da morire, vincitrice del festival di Sanremo nel 1977.



Fu la prima volta che un gruppo vinse la manifestazione. A farlo furono 4 giovani pisani, Marzio, Claudio, Maurizio e Robustiano. Uno di loro, Maurizio Novi, è di Ponte a Egola.

Già il gruppo si era affermato nel 1972 con Un’estate fa e nel 1975 Tornerai tornerò, che ha venduto 6 milioni di copie in tutto il mondo ed è stata in sei lingue diverse. Cinquant’anni di musica che gli Homo Sapiens portano in tutta Italia ed in tutto il mondo. Anche in questi giorni sono previsti appuntamenti a Torino, Firenze, al Sombrero di San Miniato il 16 marzo e al lago di San Donato l’1 aprile per una cena spettacolo di beneficenza con l’incasso che sarà devoluto (in collaborazione con il Rotary Club di Pontedera) alla popolazione ucraina in fuga dalla guerra.

La formazione ha visto negli anni succedersi alcuni musicisti, tra cui Rodolfo Maltese, storico chitarrista passato poi al Banco del Mutuo Soccorso e Pierpaolo Guerrini, che attualmente collabora con tanti artisti di fama mondiale tra cui Andrea Bocelli

Attualmente e dagli Anni Novanta la band è composta da Marzio Mazzanti (basso e voce), Claudio Lumetta (voce), Maurizio Nuti (chitarra e voce), Stefano Vincenti (tastiere e voce) e Maurizio Novi (tastiere e voce).