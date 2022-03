L’8 marzo di Piemme Auto ribalta i luoghi comuni con un video

Un video per smontare, con i fatti, alcuni luoghi comuni sulle donne. È così che Piemme Auto festeggia oggi (8 marzo), sui social, la Giornata internazionale della donna.

Lo storyboard è semplice quanto efficace: alla frase fatta, trita e ritrita, su alcuni stereotipi di genere, la concessionaria Seat, Skoda e Cupra di Empoli contrappone l’evidenza dei fatti. Scene quotidiane di lavoro, in officina e tra i diversi uffici dell’azienda, che ritraggono momenti di affermazione al femminile.

Qualche esempio? Beh, se è consuetudine dire che “le donne non capiscono di motori“, ecco che è proprio una donna a indicare come al meccanico come risolvere un problema. Oppure “le donne devono essere incoraggiate“? Non esattamente: da Tuscania Auto è una donna a dare la giusta carica a un collega in crisi.

Non rimane che premere play e dare un’occhiata al risultato di questa intelligente operazione della concessionaria empolese.