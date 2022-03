Sette anni con ‘Il Cuoio in Diretta’ e nessun accenno di crisi: oltre 6,1 milioni di visualizzazioni in un anno

Ci sono situazioni che non conoscono crisi, nonostante la difficoltà del periodo fra pandemia, conflitti internazionali e caro energia.

Una di queste situazioni è quella dell’informazione locale on line, che negli ultimi anni è diventata ancora di più punto di riferimento per molti e appassionati lettori.

Oggj (8 marzo) Il Cuoio in Diretta compie sette anni e anche in questo caso sfata la superstizione che vuole che dopo sette stagioni le relazioni vadano un po’ in crisi. Non è così quella fra la testata e i nostri lettori. Che, rispetto all’anno scorso, sono stati oltre un milione (parliamo di utenti unici) in un anno. Oltre 6,1 milioni le visualizzazioni di pagina per una durata di lettura di circa un minuto e mezzo per ciascuna sessione.

Dati che certificano, se mai ce ne fosse bisogno, una forte fidelizzazione dei nostri lettori che si è consolidata nel tempo e che non accenna a scemare. Merito di una redazione sempre attenta nella verifica e nell’approfondimento delle notizie, capace di coniugare la vocazione della ‘diretta’ con la ricerca della verità dei fatti.

Un impegno che accomuna un network nato dieci anni fa e che ormai arriva dalla costa a Firenze senza soluzione di continuità e che vuole continuare a crescere anche nei prossimi mesi e anni.

A mettere la “benzina”, quantomai preziosa in questo periodo, è l’affetto dei nostri lettori, sempre al vertice delle nostre priorità.

Buon proseguimento di lettura, allora, oggi e negli anni a venire.