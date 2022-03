Ugo Pagliai e Paola Gassman sono Romeo e Giulietta al Verdi di Santa Croce

Sarà in scena al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno giovedì (31 marzo) alle 21 Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore tratto da Romeo e Giulietta di William Shakespeare, spettacolo riscritto dalla compagnia Babilonia Teatri con protagonisti Ugo Pagliai e Paola Gassman, insieme a Enrico Castellani, Valeria Raimondi, Francesco Scimemi e Luca Scotton.

Lo spettacolo si concentra esclusivamente sui protagonisti della vicenda, mettendo da parte tutto il contorno: la guerra tra le rispettive famiglie, gli amici di Romeo, i genitori di Giulietta e il frate.

Le scene in cui Romeo e Giulietta si incontrano e dialogano, isolate dal resto del testo, assurgono a icone di un amore totale e impossibile. Il fatto che a pronunciarle siano due attori che nella vita sono una coppia da più di cinquant’anni le rende ancora più commoventi e profonde. I continui riferimenti alla morte, alla fine, alla notte e alla tomba di cui Shakespeare punteggia l’intero testo assumono qui una veridicità che sconvolge ed emoziona. L’età di Romeo e Giulietta cambia, ma il binomio di amore e morte su cui si basa il capolavoro rimane invariato. E interroga il pubblico su quanto questa storia sia anche di tutti, su quanto sia quella degli attori che la interpretano, su quanto a lungo possa ancora sopravvivere a se stessa dopo averci accompagnati.

La stagione del Verdi si concluderà il 12 aprile con Eichmann – Dove inizia la notte scritto da Stefano Massini e interpretato da Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon. La stagione di prosa è programmata e sostenuta da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Giallo mare minimal Teatro e Comune di Santa Croce sull’Arno.

Per prenotare i biglietti si può telefonare a Giallo mare minimal teatro allo 0571.81629 o scrivere a biglietteria@giallomare.it e info@giallomare.it. I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita il giorno dello spettacolo al Teatro Verdi dalle 20,30 fino a inizio spettacolo. I prezzi sono rimasti invariati rispetto alla scorsa stagione: biglietti platea e palchi primo e secondo ordine, intero 20 euro, ridotti 16 euro; palchi terzo ordine ordine, intero 15 euro, ridotti 12 euro.

Previste riduzioni per under 26 e over 65 anni, persone con disabilità o soggetti con invalidità riconosciute, per soci Arci, Acli, Endas, Fenalc e Agesci e per possessori di Carta Giovani; carta Studente della Toscana biglietto ridotto 8 euro per studenti universitari. Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del terzo ordine. Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione.

In ottemperanza da quanto stabilito dal decreto legge del 24 dicembre, queste le norme vigenti in materia di Covid-19 per l’accesso a teatro: per gli over 12 anni l’accesso sarà consentito solo dietro presentazione di green pass rafforzato; non saranno ammesse mascherine chirurgiche e di comunità, solo Ffp2. L’obbligo di Ffp2 è stabilito per chi ha più di 6 anni. Chi non fosse in possesso di green pass rafforzato o di mascherina Ffp2 non potrà accedere a teatro. Per informazioni contattare il Comune di Santa Croce sull’Arno al numero 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it o il Teatro comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno al numero 0571 33267.