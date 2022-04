Accoglienza dei profughi ucraini in strutture ricettive, via al bando

E’ stato pubblicato su Start, il portale del sistema telematico acquisti della Regione Toscana,

l’avviso per la manifestazione di disponibilità da parte delle strutture ricettive del territorio regionale toscano per l’accoglienza della popolazione sfollata a seguito del conflitto in Ucraina.

Gli operatori economici potranno far pervenire la propria disponibilità – collegandosi all’indirizzo specifico (clicca qui) – esclusivamente in modalità telematica attraverso le apposite funzionalità rese disponibili all’interno del portale Start. Il termine ultimo sono le 10 del 26 aprile prossimo.