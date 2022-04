Vigor Fucecchio, nasce una onlus in ricordo del calciatore Filippo Papini

Nasce una onlus che porta il nome del giovane calciatore fucecchiese Filippo Papini prematuramente scomparso lo scorso 8 agosto. Lo scopo è quello di sviluppare nei giovani la cultura sportiva e quella dei sani valori dello sport.

A darne notizia è la Vigor Fucecchio, associazione dilettantistica di calcio a 5 che partecipa al campionato di calcio a 5 del girone unico della Toscana, che ha messo il logo della nuova associazione: Papo#9 – accanto al proprio nella locandina distribuita in questo giorni per implementare le squadre del proprio settore giovanile attraverso un reclutamento di aspiranti calciatori.

Filippo Papini era infatti un grande appassionato di calcio a 5, passione ereditata dal padre Gianluca, che è stato uno dei fondatori della Vigor. Era cresciuto a pane e calcetto, aveva militato nella squadre dell’Atletico Fucecchio e del Limite e Capraia facendosi apprezzare oltre che per le qualità sportive, anche per la passione che ci metteva, e soprattutto per la bontà d’animo e la generosità che lo hanno sempre contraddistinto. “Ti porteremo con noi in campo e nel cuore” avevano scritto gli amici sul suo profilo social.

Questo momento è arrivato. I genitori Gianluca e Stefania hanno deciso di iniziare, si legge nella nota della Vigor Fucecchio, “un percorso nel segno della solidarietà cercando di regalare sorrisi in quegli ambiti dove Filippo portava sempre i suoi. Uno di questi è proprio il fustal (Calcio a 5) e presto partiranno progetti in ambito scolastico volti a sviluppare la cultura sportiva e quella dei sani valori che lo sport comporta”.

La Vigor Fucecchio si impegnerà anima e corpo per avvicinare quanti più ragazzi possibile a questa disciplina mettendo a disposizione mezzi e possibilità. Proprio per questo ad inizio maggio è previsto l’inizio di nuove stage al palasport in piazza Pertini a Fucecchio il cui obiettivo è quello di reclutare giovani per allargare il settore giovani dell’under 15 e 17.