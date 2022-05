Castelfranco per l’Ucraina: dal Club Rotary medicine e beni per i piccoli profughi

Si è concluso sabato scorso (30 aprile) il progetto avviato poche settimane dal Club Rotary di Castelfranco di sotto Valdarno inferiore per supportare i profughi vittime del conflitto russo ucraino.

Un progetto in collaborazione con l’associazione Territorio in comune che aveva impostato un programma di aiuti. La collaborazione tra le due associazioni ha portato a individuare come obiettivo primario dell’intervento quello di provvedere a fornire beni di prima necessità e medicine da destinare ai bambini. Con i fondi sono stati acquistati anche lettini da campeggio dotati di materassini e coperte, una forte quantità di maglieria e tutine per i più piccolini e un ingente numero di confezioni di pannolini per bambini. Il tutto è stato raccolto nel più breve tempo possibile e convogliato alla Misericordia di Vinci che in collaborazione con il Comune sta facendo da tramite per l’inoltro degli aiuti ai profughi ucraini.

Il materiale è stato consegnato alla misericordia dai dirigenti del Club Rotary di Castelfranco di Sotto e dal presidente e dirigenti dell’associazione Territorio in comune alla presenza del sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e del governatore della Misericordia Paolo Bruni. Un contributo all’iniziativa umanitaria è stato fornito anche dalle ditte Abc di Fucecchio e Io bimbo di Fornacette dalle quali è stato acquistato parte del materiale di soccorso.