Castelfranco, pubblicato l’avviso per la nomina degli scrutatori ai prossimi referendum

Il Comune di Castelfranco di Sotto ha pubblicato l’avviso per la nomina degli scrutatori alle consultazioni per i prossimi referendum abrogativi del 12 giugno.

Il Comune nominerà gli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori dopo l’aggiornamento annuale. Procederà poi alla formazione di una graduatoria di altri nominativi, per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia, impedimento o modifica del loro stato lavorativo.

La priorità sarà data alle persone in stato di disoccupazione, a quelle prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata, alle persone in possesso di un reddito Isee ordinario uguale o inferiore a 7,5 mila euro e a studenti.

Coloro che, già iscritti all’albo e in possesso di almeno uno dei requisiti che intendono candidarsi sono quindi invitati a presentare un’autocertificazione delle condizioni personali entro le 12 del 13 maggio. Le autocertificazioni dovranno essere recapitate via email all’indirizzo protocollo@comune.castelfranco.pi.it, via pec a comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it o tramite consegna a mano all’ufficio protocollo. Per informazioni e per scaricare il modulo di partecipazione è possibile consultare il sito istituzionale del Comune (clicca qui).