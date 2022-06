Camera di commercio Toscana nord ovest, aperto il bando per candidarsi all’organismo indipendente di valutazione

Aperto l’avviso pubblico per la nomina dell’Oiv della Camera di commercio della Toscana nord ovest. Il Commissario ad acta per la costituzione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ha infatti indetto una procedura di valutazione comparativa per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione (Oiv) per acquisire candidature di soggetti iscritti nelle fasce 2 e 3 dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui al decreto del 6 agosto 2020.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata entro le 12 del 30 giugno all’indirizzo Pec commissario@tno.camcom.legalmail.it, esclusivamente per mezzo di una casella di posta elettronica certificata (Pec).

Clicca qui per maggiori info