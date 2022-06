Bullismo, il centro aiuto Lilith inaugura lo sportello itinerante: c’è anche la ministra Bonetti

Importante taglio del nastro questa mattina (29 giugno) a Empoli per il Centro aiuto Donna Lilith, centro antiviolenza delle pubbliche assistenze riunite.

Alla presenza della ministra per le pari opportunità Elena Bonetti è stato inaugurato lo sportello itinerante per il contrasto al bullismo del progetto Liber@mente connessi realizzato con il contributo del dipartimento per le politiche della famiglia. Il taglio è avvenuto davanti la sede dell’associazione in via XX Settembre.

Tra i presenti Eleonora Gallerini, presidente della pubbliche assistenze riunite, Valentina Torrini, assessora alle pari opportunità del Comune di Empoli, Maya Albano, coordinatrice del Centro aiuto Donna Lilith. Presenti anche il senatore Dario Parrini e il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia.

(Notizia in aggiornamento)