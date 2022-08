Alia, previste alcune variazioni nei servizi a ferragosto

Proseguiranno regolarmente per tutto il mese di agosto la raccolta rifiuti e tutti gli altri servizi nei Comuni serviti da Alia Spa.

Lunedì (15 agosto) sono previste però alcune variazioni e eccezioni: non sarà attivo il servizio di ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio, resteranno chiusi tutti gli Ecocentri, e non saranno attivi gli Ecofurgoni, presenti regolarmente sul territorio per tutto il resto del mese.

Gli InfoPoint sono regolarmente aperti al pubblico, sul territorio dei 58 comuni gestiti, a eccezione di ferragosto. Anche gli sportelli Tari sono regolarmente aperti al pubblico nel corso del mese ma tutti chiusi il 15 agosto. Nel territorio comunale di Prato i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento, manuale e meccanizzato, sono invariati e garantiti durante tutto il mese, così come nell’area Empolese Valdelsa, Pistoia, Mugello.

Per ulteriori informazioni sul portale aliaserviziambientali.it è possibile consultare i calendari di raccolta porta a porta e i relativi ed eventuali recuperi, e anche la App Junker. Per richieste e segnalazioni è possibile contattare il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,30 e il sabato dalle 8,30 alle 14,30 con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile).