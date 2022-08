Terremoti: un questionario rivolto ai cittadini per migliorare conoscenza e prevenzione

Un breve questionario online aperto a tutta la cittadinanza per approfondire le conoscenze sui terremoti e migliorare le attività e le azioni legate alla prevenzione.

Dopo la sequenza sismica nell’area fiorentina dello scorso maggio (in particolare nel Chianti fiorentino) il settore sismica della Regione ha deciso di avviare una collaborazione scientifica con l’Invg, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, per condurre analisi di dettaglio sulla percezione da parte dei cittadini dei fenomeni transitori (vibrazioni, oscillazione lampadari).

La collaborazione con L’Invsi colloca nell’iniziativa Hai sentito il terremoto? che l’istituto stesso sta conducendo da circa una ventina di anni. Lo staff di esperti dell’Invg infatti, per ogni terremoto, invita chiunque a compilare un questionario online. L’obiettivo è approfondire le conoscenze della modellazione sismica del territorio e definire, in termini statistici, le eventuali aree di amplificazione o attenuazione delle onde sismiche per una migliore definizione delle azioni di prevenzione sismica. Le risposte vengono utilizzate dai ricercatori dell’Invg per elaborare delle mappe estremamente utili e interessanti che mostrano, in modo grafico e immediato, l’ampiezza dell’area del risentimento di un terremoto e le differenti intensità.

Il settore sismica ha creato un’apposita pagina contenente i link per rispondere alle domande relative ai quattro eventi degli scorsi 3, 10 e 12 maggio. Il questionario è anonimo e non sono richiesti dati personali. Ai fini della ricerca e per una migliore accuratezza dei risultati, viene solo richiesto il luogo in cui ci si trovava al momento dell’evento sismico, indicando l’indirizzo completo (località, indirizzo e numero civico), dati che non saranno divulgati in alcun modo. I risultati saranno disponibili in forma aggregata per località.