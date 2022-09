Miss Toscana è la 21enne di Venturina Nicole Ninci

La 40esima Miss Toscana eletta a Casciana Terme è Nicole Ninci di Venturina. La bella ventunenne di Venturina prevale sul gruppo delle finaliste regionali in gara e si aggiudica il titolo di Miss Toscana 2022 e vola alle prefinali nazionali di Miss Italia.

Grandissimo successo nella 40esima edizione della finale di Miss Toscana organizzata dalla Asd Casciana Terme e dell’amministrazione comunale, con la collaborazione delle Terme di Casciana, della Proloco, della Camera di Commercio di Pisa, dall’agenzia Syriostar responsbile del concorso per la Toscana ed il contributo di importanti sponsor locali. La giuria che era presieduta da Zeudi di Palma, Miss Italia 2021, e da persone qualificate per l’occasione, si era riunita nel pomeriggio nel meraviglioso salone delle terme ed ha avuto modo di vedere ed interagire da vicino, anche tramite monitor tutte le concorrenti in gara, ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il verdetto.

Dietro Nicole Ninci, Arianna Polidori di Prato, Jasmine Orlandi di Firenze, Luna Galletti di Soiana, Gemma Arianna Bianciardi di Prato.

Durante la manifestazione sono state effettuate altre premiazioni di titoli satellite che hanno visto come vincitrici Martina Comparini di Sesto Fiorentino con il titolo di Miss Kissimo Biancaluna Toscana, Gemma Arianna Bianciardi di Prato con il titolo di Miss Sport Givova Toscana e Chiara Fambrini di Lucca con il titolo di Miss Social toscana.

Nove quindi le rappresentanti toscane alle prefinali nazionali: Nicole Ninci di Venturina, India Piccinetti di Abbadia San Salvatore, Serena Sestini di Massa, Linda Duville di Rosignano, Gaia Corbinelli di Vinci, Arianna Polidori di Prato, Martina Comparini di Sesto Fiorentino, Gemma Arianna Bianciardi di Prato e Chiara Fambrini di Lucca.

L’organizzazione della 40esima edizione del concorso è stata a cura dell’agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana, con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari, Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli, Andrea Governi, Paolo Mazzei, Stefano Petruzzi per la collaborazione alla manifestazione dell’agenzia Vegastar di Pistoia ed il grande lavoro effettuato da tutto lo staff organizzativo dell’Asd Casciana Terme.

Foto Stefano Dalle Luche