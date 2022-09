Oltre 600 aziende per una rete di partner con cui sviluppare stage, attività formative, percorsi didattici e post diploma, un tasso di placement che sfiora il 90% a sei mesi dal conseguimento del titolo di studio e la crescita costante del team di docenti specializzati.

Sono queste le carte di Istituto Modartech, pronte per essere calate in occasione del prossimo open day, in forma live e digitale. L’appuntamento è doppio alla scuola di alta formazione di Pontedera: martedì 13 settembre in sede (viale Rinaldo Piaggio, 7) e mercoledì 14 settembre online.

Foto 2 di 2



Dai futuri fashion designer di famose maison di moda, ai responsabili dello sviluppo prodotto, fino agli esperti in comunicazione o in social media management: corsi post diploma e di specializzazione, aule, laboratori e corpo docente si presentano. Due i corsi di laurea: in Fashion Design e Communication Design.

La prima giornata sarà dedicata a coloro che vogliono esplorare dal vivo le aule e i laboratori della sede di Istituto Modartech, mentre il giorno seguente l’appuntamento sarà online, per chi non può raggiungere fisicamente la scuola. Martedì 13 l’istituto sarà quindi aperto alle 10 e alle 15, pronto ad accogliere studenti delle superiori, neodiplomati e tutti gli interessati ai corsi post diploma, nella sede di viale Piaggio 7. I partecipanti avranno anche l’occasione di partecipare a open lesson, visionare i progetti creativi degli studenti e, su richiesta, affrontare un colloquio individuale di orientamento (prenotabile all’indirizzo orientamento@modartech.com), per ricevere consigli in merito alla scelta del percorso più adeguato e in linea con le proprie aspettative, attitudini ed obiettivi.

Mercoledì 14 settembre l’appuntamento si sposterà invece online, alle 11, con collegamento diretto alla piattaforma web interattiva di Istituto Modartech (clicca qui). La partecipazione a entrambe le giornate è gratuita e su prenotazione. Per maggiori informazioni si può consultare il sito della scuola, o telefonare allo 0587 58458.