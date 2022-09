Alla biblioteca di Santa Croce sull’Arno torna il corso di autobiografia

Ricomincia il corso di autobiografia organizzato dalla biblioteca comunale di Santa Croce sull’Arno.

Il corso di autobiografia, condotto da Grazia Chiarini, esperta in consulenza e metodologie autobiografiche alla Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari con la partecipazione straordinaria di Sara Panicci, artista e illustratrice, prevede quattro incontri, tutti di mercoledì: il 14, il 21 e il 28 settembre e il 5 ottobre dalle 17,30 alle 19.

La novità di quest’anno è che verrà utilizzato anche il gioco online My Life, elaborato da un team scientifico per valutare gli effetti di questo percorso sul benessere soggettivo. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la biblioteca comunale Adrio Puccini al numero 057130642.