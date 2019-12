Ai Domiciliari a San Miniato, fa un incidente a Roffia

Era agli arresti domiciliari per una serie di piccoli reati commessi sul territorio. Quando i carabinieri sono arrivati nella casa di San Miniato, però, non ce lo hanno trovato. Così i carabinieri di San Miniato hanno arrestato in flagranza di reato l’uomo di 47 anni per evasione dagli arresti domiciliari.

I militari erano impegnati negli ordinari servizi di controllo e pattugliamento del territorio, volti alla prevenzione e alla repressione dei reati e dei controlli delle persone sottoposte a misure di sicurezza.

Constatata l’assenza dell’uomo, i carabinieri hanno iniziato la ricerca e lo hanno trovato a Roffia, dove era stato coinvolto in un incidente stradale senza feriti mentre era alla guida di un’autovettura.