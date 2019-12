In auto con la droga, segnalato 21enne di San Miniato

Una persona è stata denunciata per spaccio e altre due segnalate quali assuntori di droga. I carabinieri della compagnia di Empoli, nel fine settimana appena trascorso, erano impegnati in servizi straordinari di controllo del territorio.

Al termine di una serie di controlli che i carabinieri stanno eseguendo quotidianamente nel comprensorio dell’Empolese Valdelsa per arginare il fenomeno dello spaccio e consumo delle droghe leggere, hanno denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un empolese di 22 anni e hanno segnalato quali assuntori un coetaneo anche lui empolese e un ragazzo di 21 anni di San Miniato.

Proprio in uno di questi controlli, in via Sanzio, i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno proceduto al controllo di una vettura, al cui interno erano presenti tre giovani che, sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati tutti in possesso di modiche quantità di marijuana.

L’immediata attività investigativa ha individuato il soggetto che verosimilmente aveva rifornito gli altri due amici, tanto da estendere la perquisizione anche alla sua abitazione. Infatti i militari nella sua camera da letto hanno rinvenuto circa 120 grammi di marijuana, un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma contante di 190 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il 22enne dovrà rispondere di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, mentre i due amici sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura di Firenze per le determinazioni di competenza.