L’incidente, intorno alle 11 di oggi 17 dicembre, ha messo in difficoltà il traffico sulla Francesca nord, tra Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto. L’orario, però, non è di quelli cruciali, quindi non si è verificato che qualche rallentamento. I due veicoli stavano procedendo entrambi e in direzioni opposte sulla Francesca nord quando, per cause e con dinamica in corso di accertamento, si sono scontrate.

Una delle due auto, a giudicare dai danni riportati, potrebbe aver impostato la svolta per lasciare la strada principale quando è stata coinvolta nell’incidente. Il personale sanitario inviato sul posto dal 118 ha accompagnato all’ospedale entrambi i conducenti con ferite e traumi giudicati non gravi, anche se uno dei due lamentava dolore alla testa.

Sul posto, per i rilievi e per regolare la viabilità, gli agenti della polizia municipale di Castelfranco di Sotto.