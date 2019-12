Un ragazzo è rimasto ferito alle 13 circa di oggi 17 dicembre mentre, con la sua bicicletta, stava percorrendo corso Mazzini a Santa Croce sull’Arno.

Per cause e con dinamica ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, il ciclista ha avuto un incidente con un’auto.

Foto 2 di 2



Le sue condizioni non sono preoccupanti, anche se tanto è stato lo spavento.

(Notizia in aggiornamento)