Una colonna del rione Leporaia, Ponte a Egola perde Grazia

Grazia Del Chiappa, insieme al marito Marco, era una delle colonne portanti del rione Leporaia. Una di quelle figure che, nonostante tutto, teneva ancora vivo il Palio del Cuoio e l’associazionismo a Ponte a Egola di San Miniato.

Nelle iniziative della frazione, il suo contributo e dell’instancabile famiglia c’era sempre, fino alle riunioni di questi giorni per organizzare il periodo di Natale. E nonostante i problemi di salute che, non solo non l’avevano fermata, ma non le avevano mai tolto neppure il sorriso.

Grazia è morta oggi 17 dicembre, a 55 anni, all’ospedale di Empoli. Lasciando nello sconforto una frazione intera. Un mondo intero, quello del calcio femminile, si stringe attorno al marito e alle due figlie.

Alle condoglianze si unisce anche la nostra redazione.