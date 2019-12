I finanzieri della Compagnia di Pontedera hanno sequestrato più di 10mila articoli tra luminarie, giocattoli e prodotti natalizi commercializzati in occasione delle prossime festività. L’operazione è nell’ambito dei controlli finalizzati a contrastare il traffico illecito di prodotti pericolosi.

Le attività delle Fiamme Gialle hanno permesso di individuare un grosso negozio gestito da un imprenditore che vendeva prodotti potenzialmente molto pericolosi per la salute poiché non rispettando le prescrizioni sugli standard di sicurezza. Particolare preoccupazione potevano darla gli articoli per bambini, le luminarie e i prodotti elettronici.

Il grosso deposito è stato notato dai finanzieri nel corso di un ordinario servizio di controllo economico del territorio in quanto il commerciante aveva allestito il piazzale davanti all’ingresso con luci natalizie e altri prodotti simili.

Da un preliminare sopralluogo, gli articoli si presentavano privi dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

E’ stato, quindi, disposto un intervento, con l’ausilio del personale tecnico della Camera di Commercio di Pisa, che ha permesso di sequestrare i prodotti pericolosi messi in vendita per un valore complessivo di circa 60mila euro.

Tra gli oggetti sequestrati anche moltissimi prodotti elettronici che sarebbero sicuramente finiti sotto l’albero tra i regali come smart watch, sport cam e consolle. L’attività di polizia economica rientra nell’ambito dei controlli pianificati dalla Guardia di Finanza di Pisa su tutto il territorio provinciale per l’operazione “Natale Sereno”.