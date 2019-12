Si sente male al supermercato

Era circa l’una di oggi 18 dicembre. L’uomo si trovava nei pressi del supermercato Panorama a Pontedera quando ha accusato un dolore e si è accasciato a terra.

Subito attivati i soccorsi, che hanno permesso di stabilizzare l’uomo, accompagnato all’ospedale per accertamenti ma in condizioni apparentemente non preoccupanti. Sul posto automedica e Pubblica Assistenza.

Foto Enrico Damiani