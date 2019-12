Evade dagli arresti domiciliari, arrestato a Santa Croce sull’Arno

Era evaso dagli arresti domiciliari. Per questo oggi 19 dicembre, i carabinieri di Santa Croce sull’Arno hanno arrestato un uomo di 44 anni.

L’uomo è stato arrestato nell’ambito dei servizi di accertamento e applicazione delle misure disposte dall’Autorità Giudiziaria. I militari di quella stazione, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, hanno rintracciato l’uomo in casa dove stava scontando gli arresti domiciliari per pregressi reati di violenza privata e danneggiamento e da dove era evaso una settimana fa.

Proprio in relazione a questo ultimo fatto è intervenuta la misura di oggi. Il 44enne si trova alla Casa Circondariale di Pisa.