Frontale sulla Vicarese, conducenti intrappolati

Due persone sono rimaste intrappolate all’interno delle proprie auto, che si sono scontrate in un incidente frontale. E’ successo nel pomeriggio di oggi 19 dicembre nel comune di Vicopisano, sulla sp Vicarese.

Dopo il frontale tra le due auto, i conducenti sono rimasti intrappolati tra le lamiere e per estrarli e mettere le auto in sicurezza è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Cascina.

Gli occupanti, una donna e un ragazzo, sono stati trasportati all’ospedale di Cisanello in Pisa da personale del 118.

La strada è rimasta chiusa per circa un’ora circa per consentire le operazioni. Sul posto anche i carabineri di Pontedera.