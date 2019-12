La pioggia ha creato problemi al traffico in uscita dalla FiPiLi per Santa Croce sull’Arno intorno alle 23 di ieri sera 21 dicembre. Poi è stata una escalation: un albero è caduto sulla strada a Musciano, corso Garibaldi è chiuso per alberi pericolanti e rami in strada, un albero si è persino appoggiato su una casa in via Dalmazia.

E’ il bilancio (ancora parziale) di una notte di pioggia e vento forte sul comprensorio del Cuoio. Particolarmente colpita la zona di San Miniato, dove, intorno alle 6 a La Serra, a seguito della straripamento di un corso d’acqua, un’autovettura è rimasta bloccata su di un ponticello con all’interno il conducente, soccorso dai vigili del fuoco. Il tratto stradale è stato chiuso.

di 49 Galleria fotografica notte di vento forte tra 21 e 22 dicembre i danni sul cuoio









Anche a Santa Croce sull’Arno il vento si è lasciato dietro rami a terra e cartelli divelti. E il livello dell’Arno è alto, anche se ancora nei limiti di guardia. Secondo le stime, il livello dell’acqua sta salendo ci circa 30 centimetri l’ora e l’onda di piena è al momento prevista per le 16.

A San Romano sono caduti alcuni alberi nel giardino della scuola.

Sono circa 40 le richieste di intervento ricevute nel corso della notte dalla sala operativa dei vigili del fuoco, che hanno riguardato principalmente alberi pericolanti e rami un po’ da tutta la provincia.

Molte anche le richieste dalle zone di Empoli e Castelfiorentino.

(Notizia in aggiornamento)