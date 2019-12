Cosmetici e bigiotteria senza etichettatura, maxi sequestro in un negozio di San Miniato

Oggetti che invece di essere dono gradito avrebbero potuto provocare danni se finiti sotto l’albero di Natale. Le fiamme gialle della compagnia di San Miniato, hanno intensificato il dispositivo di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale eseguendo diversi controlli in alcuni punti vendita della città.

Le attività a tutela del consumatore, nell’ambito della più ampia operazione denominata Natale Sereno del comando provinciale di Pisa, ha infatti permesso di sequestrare altri 1.100 articoli pericolosi destinati a finire sotto l’albero.

Proprio durante un normale controllo in un negozio gestito da un uomo di origini cinesi, i finanzieri hanno riscontrato la presenza tra gli scaffali di collane, orecchini, bracciali, portachiavi, tutti sprovvisti delle informazioni obbligatorie relativi alla corretta etichettatura.

Un totale di mille e cento articoli per un valore commerciale di oltre 2.000 euro sono stati sequestrati perché ritenuti non sicuri in particolar modo per i prodotti di bigiotteria e di cosmesi che sarebbero finiti a contatto con i consumatori mettendo a rischio la salute.

Si tratta di prodotti dalla provenienza incerta e che sicuramente non rispettano le norme in materia di sicurezza che sono indispensabili per poter essere commercializzati secondo quanto disposto dal codice del consumo.

Al commerciante, oltre al sequestro è stata comminata anche una sanzione amministrativa di 2.500 euro.

L’attività di servizio svolta si inserisce nel più ampio dispositivo della Guardia di Finanza finalizzato alla salvaguardia della salute pubblica oltre che alla tutela dell’economia legale e degli imprenditori onesti.