Si ribalta con l’auto dopo lo scontro sulla Tosco Romagnola

Si ribalta con l’auto dopo lo scontro.

I vigili del fuoco del comando di Pisa sono intervenuti intorno alle 10,30 di oggi (25 dicembre) per un incidente stradale avvenuto tra due autovetture in via Tosco Romagnola.

Sul posto anche personale sanitario del 118 che ha preso in carico il conducente di una delle vetture coinvolte, che poi è stato trasportato all’ospedale per gli accertamenti del caso.