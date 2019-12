Sono entrati in casa di due anziani nel giorno di Natale e hanno messo tutto a soqquadro, approfittando del fatto che i due fossero dal figlio per trascorrere la giornata.

E’ accaduto in via Castruccio a Fucecchio alto, dove è entrata in azione una banda di tre malviventi senza cuore. I ladri, dopo aver rotto la serratura di una porta finestra, hanno fatto irruzione nella casa vuota.

di 5 Galleria fotografica Ladri svaligiano una casa a Fucecchio









Direttisi nelle camere, hanno spostato armadi e rovesciato cassetti in cerca di oggetti di valore e denaro. Un disastro, scoperto dai proprietari quando sono stati riaccompagnati a casa dal figlio.

Alcuni vicini hanno segnalato tre giovani, visti allontanarsi a bordo di una macchina scura. Forse gli stessi che nella stessa giornata sono stati sorpresi in una casa di Spianate dalla proprietaria appena tornata a casa.

A Fucecchio non è stato l’unico caso. Due sere prima in via Brunello i malviventi hanno tentato di rubare in una casa. Prima di mettersi all’opera hanno suonato il campanello ma quando la proprietaria è accorsa ad aprire se la sono data a gambe.