Cani vagano in Fi Pi Li: salvati dalla Polstrada

Due cani, che nel tardo pomeriggio della vigilia di Natale vagavano impauriti sulla strada di grande circolazione, sono stati salvati appena in tempo dalla polizia stradale di Pisa.

Le bestioline, chissà come, in prossimità dell’uscita di Pisa erano riuscite a oltrepassare la rete di recinzione e stavano trotterellando ai margini del guard-rail. Ma sono state fortunate perché in occasione delle festività natalizie, su input della direzione centrale delle specialità della polizia di stato, il compartimento polstrada della Toscana aveva rafforzato il dispositivo di controllo sulle principali arterie della regione.

Infatti, una pattuglia della sezione di Pisa passava da lì e si accorta della presenza dei cani. I poliziotti si sono resi conto che occorreva fare presto e, per tale motivo, con i dispositivi luminosi in dotazione alla loro auto hanno rallentato i veicoli che giungevano da dietro.

Uno dei due cani, un pastore maremmano, appena gli agenti hanno aperto la portiera non si è fatto pregare due volte e, con un balzo, si è fiondato nell’auto in cerca di coccole e carezze, che immediatamente ha ricevuto. L’altro cane, più piccolo, è stato inseguito lungo i campi adiacenti alla Fi Pi Li, ma è stato acciuffato prima che finisse nuovamente sulla carreggiata.

Alla fine i poliziotti hanno rifocillato e rincuorato ambedue, tant’è che le bestioline senza manifestare segni di disagio e insofferenza hanno atteso l’arrivo di personale del canile intercomunale di Pisa, a cui sono stati affidati per le cure del caso. Dall’inizio dell’anno le pattuglie della Polstrada in Toscana hanno effettuato 22.661 interventi di soccorso.