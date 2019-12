Droga, tre segnalati. Raffica di multe sulle strade

La lotta allo spaccio non si ferma nemmeno a Natale. La guardia di finanza di Pisa, infatti, ha messo in campo un vasto dispositivo di controllo su tutto il territorio provinciale, e anche nel comprensorio del Cuoio, dove non sono mancate segnalazioni per droga o multe, elevate per violazioni al codice della strada.

Nell’ambito di questi controlli, basati sulla conoscenza del territorio e delle zone maggiormente frequentate e interessate dalla movida, i finanzieri hanno identificato oltre venti persone, di cui otto gravati da precedenti di polizia anche con il supporto delle unità cinofile.

Le attività hanno permesso di sanzionare diversi automobilisti che non hanno rispettato il codice della strada, mentre tre sono stati segnalati alla locale Prefettura perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti per complessivi 12 grammi.