Etrusca Basket, scomparso il tifoso Enrico Petrolini

E’ lutto per la società Etrusca Basket che si stringe attorno al dolore della famiglia Petrolini per la scomparsa improvvisa del nonno Enrico. Tifosissimo della squadra, è stato sempre presente sugli spalti fino alle ultime settimane a tifare Etrusca e a sostenere i propri nipoti. Un abbraccio a tutta la famiglia Petrolini e un abbraccio speciale ai nipoti Simone e Gabriele in questo momento di dolore.