In via San Donato intorno alle 19,30 di oggi (28 dicembre) un’auto è finita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento.

Alla guida una giovane donna, unica persona coinvolta nell’incidente che è stata trasportata in ospedale anche se le sue condizione non sarebbero gravi.

Sono intervenuto sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Castelfranco. L’incidente ha provocato qualche disagio per il traffico.